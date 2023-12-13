Как школьникам стоит распределять учебную нагрузку

Чрезмерная учебная нагрузка способна привести к психологическому истощению ребенка, стрессу и проблемам со здоровьем.

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Чтобы этого не произошло, важно распределить учебные задачи, сообщила главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко.

По ее словам, количество уроков регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям: для первых классов – не больше 4 уроков; для 2–4 классов – не больше 5 уроков; для 5–6 уроков – не больше 6 уроков, а для 7–11 классов – не больше 7 уроков.

«Максимальная длина урока – 45 минут. Простые и сложные предметы должны чередоваться. Например, после физики, химии или математики следует ставить в расписание музыку или ИЗО. Больше всего энергии дети тратят в школе», – отметила Сопченко.

Она советует не отправлять ребенка делать уроки сразу по возвращении из школы, сначала он должен отдохнуть. Объем домашней работы должен быть таким, чтобы ее можно было выполнить за 1,5 часа для начальной школы и 3,5 часа для старшей.

Методолог напомнила, что внеурочная активность и дополнительные занятия также входят в образовательный процесс, поэтому это тоже необходимо иметь в виду.

«СанПин рекомендует школьникам посещать не более двух кружков или секций. Продолжительность – до полутора часов в будни и до трех часов в выходные. Спортивные занятия лучше чередовать с интеллектуальными», – добавила Сопченко.