Лучшие детские книги для новогоднего подарка

Книга — лучший подарок. Это был настоящий лозунг на протяжении почти всего двадцатого века. Однако в двадцать первом зачастую дети предпочитают бумажным изданиям электронные гаджеты. Но случается, что им в руки попадает великолепная книга, наполненная красочными иллюстрациями и повествующая о невероятном приключении, заставляющем забыть обо всем на свете и читать «взахлеб», не отрываясь от страниц ни на минуту. Может быть, имеет смысл подарить им такую книгу в Новый год?

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Новый год не за горами, а значит пора бы подумать, что положить под елочку своему ребенку или вручить детям друзей и родственников. Говорят, что подрастающее поколение сегодня мало читает или же вовсе не берет в руки книг.

Новый год не за горами, а значит пора бы подумать, что положить под елочку своему ребенку или вручить детям друзей и родственников. Говорят, что подрастающее поколение сегодня мало читает или же вовсе не берет в руки книг.

Однако на самом деле все не так уж плохо, главное - выбрать нужное произведение, то, что заставит ребенка оторваться от гаджета ради невероятного путешествия в сказочный мир фантазии. Предлагаем Вам скромную подборку «зимних» книг, которые отлично подойдут для новогоднего подарка и займут достойное место под нарядной ёлкой.

Двенадцать месяцев / Автор: С. Маршак

Волшебная сказка, пользующаяся любовью детей и взрослых вот уже много лет. Книга повествует о девочке, живущей с мачехой и её ленивой дочерью. Девочку отправляют в холодный зимний лес за подснежниками и велят с пустыми руками не возвращаться. А в лесу она неожиданно встречает все 12 месяцев в облике людей. Поучительная и добрая история с хорошим концом.

Мороз Иванович / Автор: В. Одоевский

Сказка про Мороза Ивановича считается одним из лучших произведений автора. Этому незамысловатому рассказу более двухсот лет, но он по-прежнему вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.

Весёлые рассказы про Новый год / Авторы: М. Зощенко и В. Драгунский

Это небольшая, но очень красочная книга для маленьких детей. Отлично подойдет для дошкольников и учащихся младших классов. В ней ребенок найдет три добрых истории, которые, конечно, имеют поучительный смысл.

Правдивая история Деда Мороза / Авторы: А. Жвалевский и Е. Пастернак

Книга полная потрясающих иллюстраций подарит праздничное настроение как малышам, так и подросткам. В ней можно встретить не только интересную историю про главного героя Нового года, но и увидеть страницы дореволюционного журнала или же советские открытки.

Зимние сказки / Автор: С. Козлов

Все знают и любят рассказы Сергея Григорьевича Козлова с раннего детства, ведь они послужили основой для многих советских мультфильмов. В этом сборнике юных читателей ждут сказки о дружбе, доверии, радости и хрупкости красоты. С героями этих трогательных историй хочется встречаться вновь и вновь.

Приключения новогодних игрушек / Автор: Е. Ракитина

Увлекательная книга, которая непременно порадует любого ребенка! В Новогоднюю ночь все ждут чуда и ищут его буквально везде. И вот находят там, где ожидали меньше всего - на елке. Оказывается, в это наполненное волшебством время старинные елочные игрушки оживают.

Снежная королева / Автор: Х.К. Андерсен

Удивительная сказка, в которой рассказывается об искренней дружбе, верности и настоящей любви. А также о победе добра над злом.

Новогодние сказки / Авторы: К. Чуковский, В. Сутеев, М. Пляцковский и Э. Успенский

Потрясающий сборник новогодних произведений от знаменитых детских писателей. Здесь ребенок найдет и Новогоднюю историю, случившуюся в деревне Простоквашино, и сказку Морозко, и рассказ о приключениях незадачливого Снеговика-почтовика.

Снегурочка / Автор: А. Островский

А вот эта книга подойдет скорее для подростков. Александр Николаевич Островский когда-то очень давно услышал русскую народную сказку о ледяной девочке Снегурочке и, вдохновившись этой историей, сочинил поэтическую сказку «Снегурочка». Шикарная книга о любви и вечном возрождении природы. Именно ее однажды зимой прочел композитор Римский-Корсаков после чего написал одноименную оперу. Вслед за оперой родилась и пьеса, вдохновившая художника Васнецова на создание одной из лучших своих картин. Такую книгу определенно стоит подарить ребенку.