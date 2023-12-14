Назван способ превратить поиск подарков под елкой в «азартный квест»

Можно устроить мини-квест по тематике подарка. Чтобы игра не потеряла азарт, лучше сделать две-три станции до подарка. Очень круто, если задания будут с загадками и все загадки будут намекать или о месте подарка, или о новой подсказке. Можно нарисовать карту квартиры, по которой надо пройти, чтобы найти подарок. По пути можно оставлять мини-сюрпризы. Они могут быть вообще не связаны и быть тематическими (небольшие игрушки на елку, например) или, наоборот, немного дополнять подарок, — добавила Алексеева.