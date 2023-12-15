Блогерша Лещинская: уборка снега — хорошая кардионагрузка для подростков

Блогер-миллионник и руководительница общероссийского общественного движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская ответила на заявление мэра Магадана Юрия Гришана, который предложил привлечь к очистке городских улиц школьников. Комментарий Лещинской оказался в распоряжении "Газеты.Ru". "Уборка снега — это хорошая кардионагрузка, при которой задействуются вообще все группы мышц: сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы и опорно-двигательный аппарат. Врачи вообще сравнивают это занятие с полноценной тренировкой по хоккею или с лыжным бегом, только вместо клюшек и палок в руках у трудящихся находится лопата", - назвала она плюсы уборки снега подростками. Блогерша признала, что проблема огромных сугробов действительно существует в регионе. "В конце концов, мэр Магадана сказал не о городских улицах, а о пришкольных территориях. Главное, тепло одеться — отдать предпочтение пуховикам, которые закрывают и согревают большую часть тела", — заявила общественница. О том, что в Магадане к уборке снега хотят привлечь 12 тысяч детей, мэр города заявил ранее. В соцсетях его идею поддержали не все. "Пускай сам выходит и убирает снег, мы налоги для этого платим, а детям и так кучу всего в школах задают", — пишут в комментариях жители города.