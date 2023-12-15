Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое, девочка госпитализирована

В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу, у девочки множественные травмы, она находится под наблюдением врачей.

По данным Telegram-канале SHOT, инцидент произошёл в микрорайоне Энтузиастов. Школьница Даша шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак. Сначала животные начали лаять на девочку, а затем набросились на неё и стали кусать.

От неминуемой смерти ребёнка спас случайный прохожий, который отогнал свору бездомных животных и вызвал «Скорую помощь». В настоящее время девочка находится в одной из местных больниц, её состояние стабильное.

Уже известно, что напавшие на школьницу собаки не проходили стерилизацию и не были привиты.

Сейчас животных отправили в приют, где за ними наблюдают специалисты. По факту случившегося свою проверку проводят следователи.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Армении 7-летний мальчик погиб, убегая от стаи бродячих собак.