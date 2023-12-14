Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора сладких подарков на Новый год

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей. Угощения должны содержать минимальное количество консервантов, ароматизаторов и красителей, поскольку эти вещества создают большую нагрузку на желудок. Недопустимы сладости с содержанием алкоголя более 0,5%.

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Для подарка подходят шоколадные конфеты, но важно помнить, что орехи, которые входят в состав большинства из них, способны вызвать аллергию. Полезными сладостями считаются ванильная пастила, сливочный зефир и мармелад, если он содержит только патоку и желирующий ингредиент.

Эксперты посоветовали приобретать сладости только в местах организованной торговли и обращать внимание на упаковку – она должна быть плотно закрытой, не деформированной и не порванной. В сладкие подарки не входят фрукты, поскольку они быстро портятся, но может находиться игрушка в специальной упаковке.