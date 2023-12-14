Как избавить ребенка от страха сцены
Волнение перед выступлением является абсолютной нормой, которое характерно как для взрослых, так и для детей. Об этом рассказала детский психолог Наталия Дербенева.
Как отметила эксперт, порядка 80 процентов детей не столько испытывают страх перед сценой, сколько боятся заявить о себе: опасаются, что им что-то не то могут сказать, или они будут как-то не так выглядеть. Для устранения подобных зажимов необходимо давать ребенку больше говорить. Психолог пояснила, что тренировка речевых способностей ребенка важна не столько для публичных выступлений где-то на утреннике, сколько для взращивания его личной уверенности.
— Учите его полно отвечать: не односложно, без угукания, хмыкания и так далее. Кроме того, напоминайте о каких-то простых вещах — вроде того, что нужно поздороваться, попрощаться, поблагодарить, — уточнила Дербенева.
Также она порекомендовала родителям разучивать стихотворения и отрывки прозы с детьми, поскольку этот процесс эффективно развивает речевой аппарат ребенка. Специалист добавила, что важно создавать поводы для выступлений, и речь может идти не о больших мероприятиях, а о камерных, домашних представлениях.
Дело в том, что опыт выступлений является единственно правильной вещью, которая поможет побороть стеснение перед публикой, передает Газета.ru.