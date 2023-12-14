Как избавить ребенка от страха сцены

Как отметила эксперт, порядка 80 процентов детей не столько испытывают страх перед сценой, сколько боятся заявить о себе: опасаются, что им что-то не то могут сказать, или они будут как-то не так выглядеть. Для устранения подобных зажимов необходимо давать ребенку больше говорить. Психолог пояснила, что тренировка речевых способностей ребенка важна не столько для публичных выступлений где-то на утреннике, сколько для взращивания его личной уверенности.