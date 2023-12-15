Жительница Екатеринбурга выкинула новорожденного на улицу в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Двадцатилетняя жительница Екатеринбурга выкинула в пакете новорожденного ребенка на улицу в мороз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года подозреваемая, находясь в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, родила мальчика. Женщина, намереваясь совершить убийство новорожденного, положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленница осознавала, что из-за мороза ребенок через непродолжительное время погибнет. Но мальчика удалось спасти благодаря прохожему, который его обнаружил в сугробе у подъезда.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал также, что ребенка в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Мальчику весом около 2,5 кг и ростом 50 см не более суток, ребенок родился доношенным. Успел ли он получить обморожение - устанавливается.