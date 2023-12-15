Times: в Британии хотят ограничить доступ в соцсети подросткам младше 16 лет

По ее информации, в качестве одного из вариантов рассматривается запрет на использование всех социальных сетей подростками до 16 лет. Отмечается, что работа над соответствующим законопроектом находится "на ранней стадии", некоторые члены правительства считают, что меры "вряд ли зайдут так далеко". Издание полагает, что в рамках новых ограничений будут введены более эффективные средства родительского контроля, а также технологии проверки возраста в социальных сетях.