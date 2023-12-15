Times: в Британии хотят ограничить доступ в соцсети подросткам младше 16 лет

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании изучают меры по ограничению доступа в социальные сети подросткам младше 16 лет из-за возможных психических проблем. Об этом сообщила газета The Times.
По ее информации, в качестве одного из вариантов рассматривается запрет на использование всех социальных сетей подростками до 16 лет. Отмечается, что работа над соответствующим законопроектом находится "на ранней стадии", некоторые члены правительства считают, что меры "вряд ли зайдут так далеко". Издание полагает, что в рамках новых ограничений будут введены более эффективные средства родительского контроля, а также технологии проверки возраста в социальных сетях.
Как пишет The Times, каждый пятый подросток в мире в возрасте от 8 до 25 лет страдает психическим расстройством. Исследования фиксируют ухудшение состояния психического здоровья у молодежи, которая чаще использует социальные сети, а также рост потребления ими сигарет, алкоголя и наркотиков.