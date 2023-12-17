ИИ-чатботы в школах: всплеска нарушений не наблюдается, несмотря на рост числа инструментов

Недавнее исследование Стэнфордского университета развеивает опасения, что распространение чат-ботов с искусственным интеллектом приводит к всплеску списывания в школе. Опросы, проведенные в более чем 40 средних школах США, показали, что уровень списывания остается на уровне 60 70%, что соответствует показателям предыдущих лет.

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Исследование опровергает широко распространенную панику о том, что модели AI, такие как ChatGPT от OpenAI, будут способствовать повсеместному распространению нечестности. Дениз Поуп, старший преподаватель Стэнфордской высшей школы образования, подчеркнула: «Мы просто не видим изменений в данных».