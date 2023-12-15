Врач назвала полезные продукты для детей зимой

Врач Воротынцева назвала полезные продукты для детей зимой
Зима – время, когда детский организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы, поэтому родителям важно позаботиться о правильном питании ребенка. Об этом рассказала педиатр Мария Воротынцева в статье про защиту детского здоровья зимой.
«Фрукты и овощи – богатый источник витаминов и минералов. В зимнее время важно включать в рацион детей цитрусовые фрукты, капусту, морковь и картофель. Орехи и семена богаты полезными жирами, белками и витаминами», – говорится в статье специалиста.
Воротынцева объясняет, что перечисленные продукты укрепляют иммунную систему и улучшают когнитивные функции.
Она добавила, что в рационе ребенка должна присутствовать зелень – шпинат, петрушка и базилик, продукты с высоким содержанием кальция – молоко, йогурт и сыр, а также злаки – овсянка и гречка, которые поддерживают нормальную работу пищеварительной системы за счет клетчатки.
«Полезны рыба, мясо, яйца и бобовые – это основной источник белка, который необходим для роста и развития детей. Эти продукты также содержат железо, цинк и витамины группы B», – заключила специалист.