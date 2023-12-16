Психолог рассказала, как лучше вручить детям новогодние подарки

Новогодние праздники — особенная волшебная пора, тем более для детей, которые больше всех ждут чуда. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что лучше заменить стандартное оставление подарков под елкой на увлекательный квест, чтобы ребенок получил больше приятных эмоций.

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Эксперт сообщила, что можно создать несколько «станций», которые ребята должны будут пройти, чтобы получить заветное сокровище. Заметки, указатели, украшенные мишурой и гирляндами тропинки — все это поможет детям оттянуть приятный момент, собрав больше эмоций.

— Ключевое — это загадки! Чем загадочнее и интереснее, тем лучше. Можно даже нарисовать карту квартиры с подсказками, где спрятан сюрприз, — поделилась психолог.

При этом важно поощрять ребенка маленькими сюрпризами за каждый пройденный этап игры. Эксперт сообщила, что небольшие подарки могут быть никак не связаны с основным, либо же, наоборот, стать дополнением к основному сюрпризу.