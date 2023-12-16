В Британии собираются запретить соцсети для детей до 16 лет

Власти Британии задумались о запрете соцсетей для детей до 16 лет.

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Отмечается, что ограничения прорабатываются в рамках заботы о ментальном здоровье детей и подростков. Как сообщает издание Times, в Британии у каждого пятого человека в возрасте от 8 до 25 лет диагностируют то или иное психическое расстройство. При этом заболевания наблюдаются чаще у подростков, которые активно пользуются соцсетями.

Вопрос о введении запрета на соцсети для детей младше 16 лет находится на стадии изучения.

Сейчас правительство пытается выяснить насколько велика связь между проблемами с ментальным здоровьем и пользованием соцсетями. Параллельно с этим прорабатывается усиление родительского контроля и разрабатывается технология, которая будет проверять реальную дату рождения пользователя.