Кто может получить бесплатные новогодние подарки для детей

Новогодние праздники — время чудес, особенно для детей. Некоторые из них могут получить подарки не только от родственников, но и от других дарителей. Однако не все родители знают, куда для этого нужно обращаться. Кто имеет право на такие подарки, разбиралась «Парламентская газета».

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В первую очередь — нуждающимся

Сладости, игрушки, билеты на праздничные концерты и другие приятные сюрпризы ежегодно готовят для некоторых категорий ребят в разных регионах. Именно субъекты могут установить такие дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми. Так как на федеральном уровне этого не предусмотрено, регионы сами решают, кто и на каких условиях получит подарки.

Обычно к таким категориям относят малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами или родителями с инвалидностью, детей одиноких родителей, одаренных детей — отличников, победителей олимпиад и соревнований, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей участников СВО. Дополнительно могут установить условия о количестве детей в семье и их возрасте.

Так, в Хабаровском крае подарками в этом году обеспечат детей в возрасте от 2 до 13 лет из семей, которые находятся в трудном положении. В первую очередь поддержат детей участников специальной военной операции, ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов из малоимущих семей и ребят из многодетных малоимущих семей, в которых воспитываются пять и более детей. Выдавать презенты будут на основании заявления в центрах соцзащиты.

В Томской области подарки могут получить дети из малоимущих семей в возрасте от 1 до 10 лет, на которых оформлены различные социальные выплаты. Набор конфет вручат в центре соцподдержки по паспорту родителя.

В Рязанской области новогодними сюрпризами порадуют ребят в возрасте от 2 до 14 лет, которые относятся к категориям детей из малоимущих многодетных семей, детей-инвалидов, детей военнослужащих и добровольцев, погибших при исполнении служебных обязанностей и обязанностей в ходе специальной военной операции или умерших вследствие полученного там увечья или заболевания.

В целом же в каждом регионе действуют свои сроки и условия получения подарка, а также перечень документов, которые нужно прикрепить к заявлению. Уточнить все это можно в местном отделении соцзащиты. А в Москве сюрпризы выдают в районных управах, туда и нужно обращаться родителям.

Волшебников много

Новогодние подарки готовят не только регионы, поэтому узнавать о возможных сюрпризах для детей следует не только в центрах соцзащиты.

Например, этим часто занимаются профсоюзы. Обычно для получения сюрприза к празднику родителю ребенка нужно состоять в нем и платить членские взносы. Кроме того, во многих компаниях сотрудники могут рассчитывать на подарки для детей от своего работодателя. Поэтому стоит уточнить на работе, предусмотрены ли там презенты для детей и кому их выдают.

Также новогоднее чудо готовы обеспечить различные благотворительные проекты. Один из известных — Всероссийская акция «Елка желаний». Она объединяет маленьких мечтателей и тех, кто хочет исполнять их мечты.

Желания принимают через сайт проекта от детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые относятся к определенным категориям. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей и семей участников СВО, ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

А исполнить их желания может любой желающий. Это также можно сделать через сайт акции.