Кто может получить бесплатные новогодние подарки для детей
Новогодние праздники — время чудес, особенно для детей. Некоторые из них могут получить подарки не только от родственников, но и от других дарителей. Однако не все родители знают, куда для этого нужно обращаться. Кто имеет право на такие подарки, разбиралась «Парламентская газета».
В первую очередь — нуждающимся
Сладости, игрушки, билеты на праздничные концерты и другие приятные сюрпризы ежегодно готовят для некоторых категорий ребят в разных регионах. Именно субъекты могут установить такие дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми. Так как на федеральном уровне этого не предусмотрено, регионы сами решают, кто и на каких условиях получит подарки.
Обычно к таким категориям относят малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами или родителями с инвалидностью, детей одиноких родителей, одаренных детей — отличников, победителей олимпиад и соревнований, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей участников СВО. Дополнительно могут установить условия о количестве детей в семье и их возрасте.
Так, в Хабаровском крае подарками в этом году обеспечат детей в возрасте от 2 до 13 лет из семей, которые находятся в трудном положении. В первую очередь поддержат детей участников специальной военной операции, ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов из малоимущих семей и ребят из многодетных малоимущих семей, в которых воспитываются пять и более детей. Выдавать презенты будут на основании заявления в центрах соцзащиты.
В Томской области подарки могут получить дети из малоимущих семей в возрасте от 1 до 10 лет, на которых оформлены различные социальные выплаты. Набор конфет вручат в центре соцподдержки по паспорту родителя.
В Рязанской области новогодними сюрпризами порадуют ребят в возрасте от 2 до 14 лет, которые относятся к категориям детей из малоимущих многодетных семей, детей-инвалидов, детей военнослужащих и добровольцев, погибших при исполнении служебных обязанностей и обязанностей в ходе специальной военной операции или умерших вследствие полученного там увечья или заболевания.
В целом же в каждом регионе действуют свои сроки и условия получения подарка, а также перечень документов, которые нужно прикрепить к заявлению. Уточнить все это можно в местном отделении соцзащиты. А в Москве сюрпризы выдают в районных управах, туда и нужно обращаться родителям.
Волшебников много
Новогодние подарки готовят не только регионы, поэтому узнавать о возможных сюрпризах для детей следует не только в центрах соцзащиты.
Например, этим часто занимаются профсоюзы. Обычно для получения сюрприза к празднику родителю ребенка нужно состоять в нем и платить членские взносы. Кроме того, во многих компаниях сотрудники могут рассчитывать на подарки для детей от своего работодателя. Поэтому стоит уточнить на работе, предусмотрены ли там презенты для детей и кому их выдают.
Также новогоднее чудо готовы обеспечить различные благотворительные проекты. Один из известных — Всероссийская акция «Елка желаний». Она объединяет маленьких мечтателей и тех, кто хочет исполнять их мечты.
Желания принимают через сайт проекта от детей в возрасте от 3 до 17 лет, которые относятся к определенным категориям. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей и семей участников СВО, ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
А исполнить их желания может любой желающий. Это также можно сделать через сайт акции.
В этом проекте уже не первый год принимают участие парламентарии. В этом году к акции уже присоединились депутаты, в Госдуме установили елку с мечтами детей участников СВО. Так, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков снял с нее открытки с желаниями ребят посетить парад Победы, сибирские владения Деда Мороза и лагерь «Артек». Главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову досталась просьба о конструкторе. Главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому — шарики с мечтами попасть на кремлевскую елку, побывать в усадьбе Деда Мороза и получить в подарок цифровое пианино. Главе фракции «Единая Россия» Владимиру Васильеву — просьбы об электросамокатах. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» `ергей Миронов осуществит мечту ребенка о зимней походной палатке. Депутат фракции «Новые люди» Роза Чемерис — просьбы о велосипеде и наборе начинающего гитариста. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов — мечту о кукле.