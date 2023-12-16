Что почитать с детьми

Каждые выходные сотрудники московских библиотек рассказывают о детских книгах, которые способны заинтересовать не только юных читателей, но и взрослых членов семьи. Главный библиотекарь детской библиотеки № 43 — культурного центра имени В.Ю. Драгунского Марина Пискунова рекомендует произведения Сергея Козлова, Джилл Томлинсон и других авторов.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Шерстяная сказка» Ильи Полуницына

Самым маленьким рекомендую прочитать книжку Ильи Полуницына «Шерстяная сказка». Добрая зимняя история похожа на уютный шарфик, связанный заботливыми руками бабушки. Сюжет прост: однажды две подружки-овечки Бяша и Тряша, живущие в разных деревнях, пошли друг к другу в гости и разминулись. Но закончилось все хорошо — вечерним чаепитием.

Книга украшена иллюстрациями талантливой художницы Екатерины Шашкиной. Их можно долго рассматривать, а также придумывать новые истории про героев. Кроме того, в конце книги вы найдете игру, в которую можно поиграть всей семьей.

«Ежик-Елка» Сергея Козлова

Как друзьям отпраздновать Новый год, когда нет елки, а снегу в лесу намело столько, что не пройти? Да еще и луны нет на небе — вокруг темным-темно. Но Медвежонок, Ослик и Ежик нашли оригинальный выход: Ежик стал Елкой для своих друзей. Это интересная и добрая история, которая, я уверена, заставит улыбнуться и взрослых, и детей.

Ее автора Сергея Козлова знают все: он написал книги «Ежик в тумане», «Трям! Здравствуйте!» и другие. Писатель создал также сценарий к одноименному мультфильму, у которого есть несколько продолжений: «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год», «Если падают звезды», «Осенние корабли» и другие. Советую пересмотреть и их тоже.

Детям постарше

«Пингвин, который хотел все знать» Джилл Томлинсон

Каково это — жить на краю света? К кому обратиться, если хочешь все знать? Как путешествовать, чтобы тебя никто не съел? Как не замерзнуть в самой холодной точке планеты? Как быть, если ты еще маленький, а вокруг много врагов? Перед пингвиненком Отто открывается большой мир, который он только-только начинает исследовать. Но и это не все: полученными знаниями он должен поделиться с младшими братьями и сестрами, которые у него появились.

Вместе с ними маленькие читатели узнают много нового о пингвинах, их образе жизни и привычках. А Отто совершенно точно не оставит никого равнодушным — настолько это милый и обаятельный герой.

«Новогодняя тайна игрушек» Ольги Лукас

У игрушек есть секрет: они оживают, когда их никто не видит. Есть и еще один: если они нечаянно теряются, то совершенно точно попадают в Дом потерянных игрушек. Но там нет детей, и это очень грустное, мрачное место. Однако каждую новогоднюю ночь появляется надежда: открывается дверца, через которую обитатели Дома могут вернуться к маленьким хозяевам.

Такой возможностью пользуются главные герои истории — Гном, кукла Света, Лошадка, Щенок-детектив и Боровик. Они должны разыскать свой дом до того, как часы пробьют 12 раз. Это непросто, но будьте уверены: они обязательно справятся.

Автор книги — популярная российская писательница и журналист Ольга Лукас. Иллюстрации к истории создала художница Мария Павлова — они отлично передают атмосферу и настроение.

Подросткам

«Огни Студеного моря» Ники Свестен

Хочу предложить подросткам книгу, которая может дать им ответы на многие вопросы. Главного героя Саньку отправляют на летние каникулы на остров в Белом море, где живет его бабушка. Для парня из Санкт-Петербурга небольшой северный поселок — настоящая дыра: вокруг только холодное море, ветер и бесконечный дождь.

Но постепенно он знакомится с местными ребятами, которые увлечены животными, растениями, фольклором, морем, небом над островом. Например, Люба знает практически все про китов, а Колька построил во дворе обсерваторию. Общаясь с ребятами и бабушкой, Санька взрослеет, находит себя и понимает, за что в мире действительно стоит бороться.

«Сокровенное желание, или Печенье счастья» Черстин Лундберг Хан

Книгу современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан можно и нужно читать в любом возрасте, в любое время года. Но сейчас, когда за окном снег, чтение станет особенно уютным.

Родители Оскара любят почудить, да так, что иной раз ставят сына в неловкое положение: папа может неожиданно запеть оперную арию, а мама — начать танцевать. Однажды Оскар, разломив печенье счастья, загадывает сокровенное желание: чтобы родители были такими же, как все. И оно исполняется, только совсем не так, как планировал мальчик.