Стали известны подробности о девушке, выбросившей новорожденного на мороз в Екатеринбурге

На родине девушка окончила техникум, а после переехала в Екатеринбург, сообщает «КП-Екатеринбург». В столице Урала будущая «мать» устроилась работать в алкомаркет. Напомним, что 20-летняя уроженка Челябинской области родила мальчика и решила избавиться от ребенка. Девушка вынесла его на улицу в 30-градусный мороз в надежде, что он умрет, однако новорожденного спас прохожий. Сейчас ребенок находится в ОДКБ № 1, а его матери грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка». UPD: По информации Минздрава, состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Его сняли с ИВЛ и готовят к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Ранее сообщалось, как органы узнали о преступлении горе-матери. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский