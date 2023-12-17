Боксёр Бабанин — о смерти подростка: нескольких ударов в печень могло хватить

«Я, если честно, ошарашен. Не знаю даже, что сказать. Грустно, что такое происходит. Но это жизнь. Можно идти по улице, на голову упадет сосулька. Если действительно парень пропустил несколько акцентированных ударов по печени, это мог быть серьёзный урон. В том числе – летальный», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.