Нижний Новгород седьмой в рейтинге городов с самым высоким индексом Деда Мороза

Нижний Новгород вошел в десятку городов с самым высоким индексом Деда Мороза. Данный показатель демонстрирует динамику цен в индустрии развлечений год к году. Об этом сообщается в ежегодном аналитическом проекте от Tinkoff Data.

Согласно статистике, индекс Деда Мороза в 2023 году увеличился на 35% и составляет на данный момент 2288 рублей. Среди городов-миллионников Нижний Новгород занимает седьмое место по стоимости поздравления от новогоднего волшебнгика и его внучки, а в прошлом году — девятое.

Статистика была получена при анализе более 2000 самых популярных объявлений о предоставлении такой новогодней услуги на сайтах «Юла» и «Авито», а также из других открытых источников.

Напомним, что 79% нижегородцев планируют отмечать новый год дома. Это влечет за собой рост спроса на услуги аниматоров, и, как следствие, рост индекса Деда Мороза.

В среднем по всей показатель стране вырос на 23% и составляет 2594 рубля. При этом на 2024 год снова прогнозируется увеличение индекса Деда Мороза на еще 11%. Помимо поздравлений от него, россияне активно закупаются продуктами к празднику.

Кроме очевидных компонентов «Оливье», российские семьи пополняют свои корзины традиционными «новогодними» продуктами и деликатесами. Среди них самой популярной стала черная икра, доля расходов на которую в 2022 году составила 25%. Затем идут подарочные пакеты (23%), красная икра (21%), мандарины(11%) и игристое вино(10%).

Ранее мы писали о том, что нижегородский эзотерик Артемий Никара посоветовал есть рыбу в новогоднюю ночь.