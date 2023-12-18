В СПЧ предрекли негативные последствия введения арабского в российских школах

Введение арабского языка в школах может привести к росту экстремистских настроений и «только вобьет клин в единство народов России». Негативные последствия этой инициативы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов в беседе с «Коммерсантом».

О том, что Рособрнадзор и Минпросвещения прорабатывают идею преподавания арабского в школах, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он также не исключил появления единого государственного экзамена (ЕГЭ) по этому иностранному языку.

Комментируя инициативу, Кабанов напомнил, что языком международного общения является английский, «на котором остается вся техническая документация». По его мнению, изучение арабского может усилить межнациональные конфликты. «Пусть изучаются национальные языки. Но арабский может привести к усилению экстремистских и радикальных мусульманских настроений и росту влияния небезопасных арабоязычных ресурсов», — считает член СПЧ.

Он также предположил, что для преподавания арабского не хватит квалифицированных светских преподавателей. «А отправлять к детям преподавателей из медресе и выпускников религиозных учебных заведений опрометчиво, это может усилить радикализм», — подчеркнул общественник.

Кабанов добавил, что укреплять сотрудничество с арабскими странами надо востоковедческими программами в университетах, а школы могут ограничиться факультативами.