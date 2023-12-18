Минздрав: младенец, выброшенный в сугроб в Екатеринбурге, в тяжелом состоянии

Новорожденный мальчик из Екатеринбурга, которого оставили в сугробе в целлофановом пакете, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. "Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных", - рассказали в пресс-службе. Медики подчеркнули, что младенцу оказывается необходимая помощь. Ранее мальчика нашел местный житель под окнами дома на улице Краснофлотцев. Его матерью оказалась 20-летняя жительница Челябинской области, которая снимает квартиру в Екатеринбурге.