Мурашко: растет количество детей, которые пострадали от действий Киева

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что количество детей, которые пострадали от действий украинских властей, продолжает расти. Об этом он рассказал в Совете Федерации на заседании комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних. Главу Минздрава цитирует РИА Новости. По словам Мурашко, с 2014 года в Донецкой народной республике (ДНР) ранения в результате обстрелов получили 663 ребенка. Чаще всего причиной травм становились взрывы и огнестрельное оружие, также сообщается о сочетанных травмах. Известные летальные случаи, таких насчитывается 214. В Луганской народной республике (ЛНР) за тот же период пострадали 248 несовершеннолетних, летальных случаев — 57. В Херсонской области пострадали 35 детей (шесть летальных случаев), в Запорожской — 10. Помимо прочего, растет количество пострадавших и в других приграничных регионах РФ. До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что к февралю 2024 года будет готов промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.