В Челябинске состоялась благотворительная акция «Ёлка желаний»

В России в самом разгаре шестой сезон благотворительной акции «Ёлка желаний». Она дает возможность каждому взрослому стать Дедом Морозом и исполнить самые заветные желания детей. В Челябинске добрыми новогодними волшебниками стали Русская медная компания и ее друзья. Всероссийская акция стартовала в День волонтёра в Москве. В Челябинске РМК провела акцию в рамках новогоднего благотворительного концерта, куда пригласили врачей, работников культуры и других представителей бюджетной сферы региона. Также участие в мероприятии приняли сотрудники предприятий компании, друзья и партнёры РМК в регионе. «Год подходит к концу, он был насыщенным и плодотворным для всех. Этот концерт – наша благодарность врачам, педагогам, работникам культуры региона и, конечно, сотрудникам компании за ударный труд, партнёрам и друзьям – за плодотворное сотрудничество и поддержку. После шоу нам поступило много благодарных отзывов от гостей, люди расслабились и получили удовольствие. Значит, у нас всё получилось!», - рассказал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин. Первыми шары с детскими желаниями на челябинской ёлке сняли директор РМК-Арены Николай Сандаков и команда RCC Extreme с райдером-экстремалом Павлом Новокрещеновым. К ним присоединились и известный челябинский ветеринар Карен Даллакян с внучкой, сотрудники Томинского ГОКа и другие гости вечера. «Будет лишним говорить о том, что все в канун Нового года верят в чудо – это действительно так. Главное, пожалуй, что хочется эти чудеса совершать для тех, кому они сейчас действительно нужны. И очень здорово, что есть такая акция – «Ёлка желаний», что она стала для нас традиционной, что каждый год сотни и тысячи детей вновь и вновь верят в чудеса, - отметил директор РМК-Арены Николай Сандаков. - Снял шар с мечтой Варвары из Каслей: девочка загадала получить в подарок сюрприз. Очень постараемся придумать что-то волшебное, в духе любимого праздника». Сбор писем с желаниями особенных детей на сайте федерального проекта продолжится до 20 декабря, на исполнение желания будет весь следующий год. «В этом году на проект прислали письма более одной тысячи детей из Челябинской области. Часть из них уже точно исполнят предприятия РМК и Благотворительный фонд компании, - заверил директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников. - Дети мечтают о разном: кому-то нужна шведская стенка, чтобы укреплять здоровье, кто-то просит самокат или велосипед. В этом году появилось «Желание-сюрприз». Мальчик или девочка пишет письмо, но не загадывает определённого желания, а вы уже можете сами, прочитав историю ребёнка, выбрать подходящий подарок». ДЛЯ СПРАВКИ Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020 года по конец 2021 года в ряды волонтёров вступило около 10 тысяч человек в Свердловской и Челябинской областях, в 2022 году количество активных людей возросло до 12 тысяч человек. Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для родителей в Детском хосписе. Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят более сорока предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Предприятия Группы РМК способны ежегодно выпускать 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. На предприятиях Группы РМК занято более 25-ти тысяч штатных сотрудников и работников подрядных организаций.