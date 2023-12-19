В Новосибирске в парке «Арена» рядом с новым ЛДС открыли платный каток

По словам Терешковой, в будние дни каток будет работать с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

— Этот каток будет платный, вход для взрослых со своими коньками будет стоить 100 рублей, но для детей и пенсионеров, которые придут со своими коньками, вход бесплатный, — написала вице-мэр Новосибирска в своем Telegram-канале.

Аренда коньков с 35-го размера в час обойдется в 200 рублей, за коньки до 34-го размера стоимость проката составляет 150 рублей в час. Аренда кабинки для обуви в час обойдется горожанам в 100 рублей, прокат держателей для детей стоит 50 рублей в час.

Ранее «Прецедент» сообщал, что 14 декабря открылся самый большой каток Новосибирска. Редакция также писала о том, что в Новосибирск на этой неделе придет потепление до +1 градуса. Читайте также: товарный знак «Снежная баба» планирует запатентовать мэрия Новосибирска.