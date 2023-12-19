В Челябинске «Поезд Деда Мороза» встретили более 13 тысяч южноуральцев

В Челябинскую область в понедельник, 18 декабря, прибыл волшебный состав №2024 «Поезд Деда Мороза», который доставил украшенный новогодними огнями паровоз. И на пять часов станция Челябинск-Главный превратилась в сказочную территорию, где исполняют желания, дарят новогоднее настроение и заряжают позитивом. На встречу с главным зимним волшебником страны и его помощниками пришли более 13 тысяч южноуральцев от мала до велика. По прибытии поезда на станцию Дед Мороз, его внучка Снегурочка и их сказочная команда вышли из вагона и поприветствовали всех, кто пришёл на праздник. На перроне железнодорожного вокзала для юных гостей и их родителей была организована развлекательная программа. Артисты и аниматоры помогали всем присутствующим окунуться в атмосферу зимней сказки. Все желающие также смогли заглянуть в передвижную резиденцию Деда Мороза, посетить вагон «Сказочная деревня», вагон-ресторан с северной кухней и вагон-лавку, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов. В этом году в составе поезда появился еще один сказочный вагон - кукольный театр с бархатными креслами, декорациями и лепниной на потолке. Для ребят подготовили 45-минутное представление с кукольными героями Поезда Деда Мороза в поисках волшебства. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала Челябинск с 17 до 20 часов для всех юных гостей работала творческая мастерская «Чудеса под ёлкой», где ребята могли изготовить новогоднюю открытку своими руками. В 23 часа праздничный состав отправился из Челябинска в Уфу, а 20 декабря он прибудет еще на одну станцию Южно-Уральской железной дороги - Оренбург. В Телеграм-канале волшебного поезда рассказали, что они знают о Челябинске: «Одна его половина относится к Уралу, а другая — к Западной Сибири. Здесь много интересных памятников архитектуры в стиле модерн, можно встретить знакомый “сталинский ампир”». Путешественникам, которые хотят погрузиться в историю Челябинска, советуют посетить исторический музей Южного Урала, музей декоративно-прикладного искусства, музей истории Южно-Уральской железной дороги, музей истории ЧМК, музей камней. А после всех экскурсий обязательно попробовать уральские пельмени и озерник, челябинские конфеты и печенье. Напомним, впервые в большое путешествие по стране российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. А в следующем сезоне с октября 2022 года по январь 2023 года он провел в дороге 85 дней и посетил более 120 больших и малых городов! В 2023 году поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России 11 ноября. Оно продлится 64 дня и завершится в канун Старого Нового года в Великом Устюге. За это время поезд проедет более 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 больших и малых городах и поселков, чтобы подарить сказку детям из разных уголков страны. Челябинск стал 49 стоянкой на маршруте передвижной сказочной резиденции.