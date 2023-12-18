Как украсить детскую к Новому году: ТОП идей для украшения комнаты

В преддверии Нового года обычно особенно хочется создать дома праздничную атмосферу, да и это давно является традицией для многих семей. Если в доме вы проживаете с детьми, то украшение жилища приобретает особый смысл, однако же и накладывает определенные ограничения и вносит свои нюансы в этот процесс.

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"Рамблер" уже все продумал и расскажет, как безопасно и оригинально украсить детскую комнату, чтобы малыши чувствовали приближающийся праздник.

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Новогодняя елка

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Конечно, главной среди всех украшений в честь новогодних праздников в доме является елка. Наряжать елки любят все, потому не стоит лишать детей такого удовольствия. Но обязательно позаботьтесь о том, чтобы на вашем праздничном дереве не оказалось стеклянных игрушек, которые могут разбиться и поранить ребенка. Отдавайте предпочтение пластиковым и деревянным игрушкам – они смотрятся ни чуть не хуже, но гораздо безопаснее в использовании.

Если ваш ребенок особенно активный и еще совсем маленький, вы можете использовать альтернативу традиционной ели, стоящей на полу. Например, елку для детской комнаты можно сделать с помощью гирлянды на стене, приобрести совсем небольшую искусственную ель, которая ставится на стол, или ту, что устанавливается прямо на стену – такие сейчас легко можно найти в интернет-магазинах. В таком случае ни домашние животные, ни дети не смогут до нее добраться и опрокинуть.

Новогодние украшения на стены или мебель

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Украшения, которые можно повесить на стены или мебель – идеальный вариант для детской. Основное преимущество в том, что их можно сделать совместно с ребенком своими руками. Например, вырезать снежинки, нанизать на веревку деревянные игрушки или бумажные флажки, собрать из еловых веток и украсить ягодами и бусинками рождественский венок.

Если вы решили развесить гирлянды, отдайте предпочтение тем, что работают на батарейках – этот вариант гораздо надежнее и безопаснее как для детской комнаты, так и в целом для квартиры, так как исключает вероятность короткого замыкания.

Когда вы будете присматривать идеальное место для новогоднего декора в детской комнате, учитывайте тот факт, что малыш может слишком заинтересоваться украшениями и постараться добраться до них – не стоит их располагать высоко или на окнах, чтобы не провоцировать опасные ситуации.

Одним из самых простых и доступных вариантов для украшения мебели или стен являются специальные тематические наклейки: можно приобрести абсолютно разные – от маленьких и обыкновенных, до крупных многоразовых.

Помимо этого, хорошим вариантом станет искусственный снег – с помощью него и трафаретов можно сделать прекрасные иллюстрации на стенах, например. А в процессе – неплохо повеселиться! Если, конечно, есть силы на уборку после этого веселья.

Детали

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Атмосфера ведь всегда складывается из мелочей. Уделите украшению детской особое внимание, и ваш ребенок почувствует приближение самого волшебного в году праздника в полной мере. Приобретите детское постельное белье с новогодним принтом; расставьте по комнате игрушечных Деда Мороза, снеговика, Снегурочку; купите ночник в форме звезды – он будет актуален и в любое другое время года. Также не забывайте про рождественские носки для подарков – этот аксессуар можно повесить на кровать малыша, а в нужный момент незаметно класть в него что-то сладкое, подогревая тем самым веру ребенка в волшебство.