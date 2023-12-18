Врач объяснила, можно ли ребенку с простудой гулять зимой

«Зимой стоит ограничить по времени прогулки с ребенком при сильном насморке и нарушении носового дыхания — до 30 минут за один раз. При дыхании через рот воздух не согревается, не увлажняется, не очищается и не ионизируется, а это может приводить к повторным заражениям вирусами и бактериями, раздражению дыхательных путей», – объяснила Ольга Гладченко.