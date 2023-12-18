Врач объяснила, можно ли ребенку с простудой гулять зимой

Врач объяснила, можно ли простуженному ребенку ходить на зимние прогулки
Почти на каждом приеме по поводу ОРВИ родители спрашивают: «Можно ли гулять?»
Ответ зависит от каждой конкретной ситуации. Об этом в статье «Газеты.Ru» про детское здоровье зимой рассказала Ольга Гладченко, детский пульмонолог, педиатр клиники «Ниармедик» на Полежаевской.
«Важно учитывать основной диагноз. При синдроме бронхиальной обструкции вдыхание холодного (прохладнее, чем в квартире) воздуха может ухудшить ситуацию, усилить кашель. А вот при коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже —15 ℃», – сообщила Ольга Гладченко.
Детский врач предупредила, что при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, жидком стуле, слабости гулять нецелесообразно, в таких ситуациях показан постельный режим и покой, частое проветривание комнаты и увлажнение воздуха.
«Зимой стоит ограничить по времени прогулки с ребенком при сильном насморке и нарушении носового дыхания — до 30 минут за один раз. При дыхании через рот воздух не согревается, не увлажняется, не очищается и не ионизируется, а это может приводить к повторным заражениям вирусами и бактериями, раздражению дыхательных путей», – объяснила Ольга Гладченко.
При сопутствующем конъюнктивите педиатр не рекомендует прогулки в ветреную погоду, так как ветер раздражает слизистые оболочки глаз и ухудшает течение болезни.
Решение о прогулках принимается совместно педиатром и родителями. Если ребенок активный, прекрасно себя чувствует и очень хочет гулять, то короткие прогулки до полного выздоровления не противопоказаны, – подытожила врач.
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