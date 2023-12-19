Пакет с телом новорожденного ребенка найден в мусорном баке в Омске

В Омске в мусорном контейнере нашли пакет с телом новорожденного ребенка. Тело ребенка без видимых внешних телесных повреждений было выброшено в баки на улице Малиновского. В настоящий момент правоохранители выясняют, был ли ребенок мертворожденным или появился на свет живым. Мать младенца устанавливается.

Тело ребенка было найден в мусорном баке в микрорайоне Нефтяники.

В ходе назначенной экспертизы будет установлена точная причина смерти новорожденного. Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Идет проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Об этом 18 декабря сообщает следственное управление СКР по Омской области.

Ранее Провинция.ру сообщала, что Норвегия не разрешила экстренную посадку российскому самолету с умирающим пассажиром на борту.