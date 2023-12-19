Девочка-маугли в Екатеринбурге провела всю жизнь среди крестов с кладбища

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В Екатеринбурге нашли 13-летнюю девочку-маугли, которая никогда не ходила в школу и провела всю жизнь в квартире среди могильных крестов. Кресты и прочую ритуальную атрибутику с кладбища в жилище приносила мать девочки. Полицию вызвали соседи, уставшие от криков ребенка. Мать девочки поместили в психдиспансер.

В запертой захламленной квартире на улице Кишиневской в Екатеринбурге после жалобы соседей была обнаружена 13-летняя несоциализированная девочка. В квартире за неуплату были отключены газ, вода и электричество. Сумма долга жильцов за коммунальные услуги составляет почти 1 миллион рублей. Мать ребенка не платила за квартиру более 15 лет. Об этом пишет ЕАН.

Установлено, что ребенок никогда не обучался в школе. Квартира была захламлена, в помещениях имелся мусор и насекомые, в туалете отсутствует унитаз. Девочка спала на матрасе на полу. Также в квартире нашли большое количество религиозных атрибутов, в том числе, могильный крест высотой более двух метров, портрет Григория Распутина и многое другое. Об этом 18 декабря сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам соседей, мать девочки вела себя агрессивно, конфликтовала со всем домом и постоянно носила в квартиру атрибуты с кладбища, могильные кресты и продукты, которые родственники усопших оставляли на могилах.

В настоящий момент девочка изъята из семьи и передана органам опеки. Мать девочки помещена в психиатрическую клинику, где пройдет курс лечения. Сотрудники ПДН совместно со специалистами органов опеки намерены рассмотреть вопрос о лишении женщины родительских прав. Также известно, что у женщины есть взрослый старший сын, который проживает отдельно.

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