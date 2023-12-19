Как желание быть идеальной матерью сказывается на здоровье ребенка: объясняет психолог

Каждая мама, уже на этапе беременности, слышала фразу от врачей: «Не нервничайте, это вредно для ребенка». Но эта фраза касается не только периода беременности, она актуальна пока ребенок тесно связан с мамой. Как психологическое состояние матери влияет на здоровье ребенка рассказала клинический психолог, руководитель Института психосоматики ЭВИРА Юлия Соль.

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Детская психосоматика

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Психосоматической реакцией называют физические симптомы болезни, вызванные психологическим состоянием. Когда человек долго живет в состоянии внутреннего конфликта, например по типу «не хочу, но надо», переходящего в ощущение бессилия, беспомощности и высокой степени неопределенности, психика не справляется с напряжением и оно частично или полностью уходит в тело. Этот процесс — своеобразная «защита» организма, попытка заставить человека наконец позаботиться о себе.

Не секрет, что эмоциональная связь между мамой и ребенком особенно сильная и устойчивая до 5-7 лет, когда влияние внешнего мира значительно меньше, чем влияние семьи.

Если у взрослого психосоматические реакции появляются в ответ на его собственный внутренний конфликт, то ребенок может реагировать на состояние матери, а также семейной системы в целом.

Это могут быть даже привычные проблемы, с которыми сталкиваются большинство семей. Например, длительный когнитивный диссонанс, когда мама говорит одно, а папа другое и ребенок не понимает кого слушать, потому что оба родителя являются авторитетами.

Ребенок, к сожалению, не может выбирать как ему реагировать на травмирующую ситуацию, на данном этапе его основная психическая задача — ощущать себя в безопасности и быть любимым. Если какие-то важные критерии безопасности, заботы и любви нарушены, то ребенок будет привлекать к себе внимание, чтобы получить любовь и заботу. Иногда это, к сожалению, происходит через болезни: атопический дерматит, который не связан с питанием, нервный кашель, крапивница, астма, частые и затяжные ОРВИ.

Выделяют два состояния матери, которые могут быть причиной детской психосоматики: навязчивое желание быть идеальной матерью, состояние слишком занятой мамы, у которой нет возможности полноценно посвятить время ни материнству, ни работе, она разрывается между разными ролями и сложно переживает такой внутренний конфликт.

Давайте поговорим о каждом из этих сценариев отдельно.

Материнский перфекционизм

Каждая мама хочет окружить своего ребенка заботой и любовью. Но проявления этих чувств у разных женщин могут сильно отличаться. Для кого-то проявление заботы — это обеспечить ребенку четкий режим (сон, еда, развитие и т.д.), кому-то будет важно сделать упор на досуг и путешествия, тут вариантов множество. Но бывает, что в желании окружить ребенка заботой у мамы может развивается повышенная тревожность. Повышенная тревожность — это состояние, когда человек пытается предугадать опасности, даже если для них пока нет предпосылок, часто переживает все ли он сделал правильно, все ли предусмотрел. У мам с маленькими детьми фокус внимания конечно на возрастном развитии чада: когда перевернулся, пополз, пошел, заговорил, выучил цифры/буквы, начал считать и писать и т.д. Особенно если малыш первенец.

Тут можно добавить состояние повышенного перфекционизма у женщины, когда все должно быть идеально не только у ребенка, но и дома, в семье, а иногда и на работе. И вот мы получаем состояние внутреннего конфликта по типу «надо, но не могу».Маме бы отдохнуть, но ужин сам себя не приготовит, посуда сама себя не помоет и даже не запрыгнет в посудомойку, игрушки не найдут свои места в ящиках, платежи сами себя не оплатят и многое само собой не сделается.

Что делать?

Принять тот факт, что идеальной матери не существует. Есть только любящая и заботливая, но чтоб на эти состояния были ресурсы, мама должна быть счастливая и отдохнувшая. Важно научиться отслеживать свое психоэмоциональное состояние, проговаривать его честно себе, прописать в дневнике. Детализировать, на что уходят ресурсы, и подумать как их можно восполнять. Определить что и как можно делегировать или как сократить обязанности. А если состояние не удается урегулировать самостоятельно обратиться к психологу.

Занятая мама

Сразу стоит оговориться, что само по себе стремление женщины заниматься карьерой не вредит ребенку. Не все женщины испытывают чувство вины по поводу того, что не были в декрете, и это тоже нормальная ситуация. Проблема возникает тогда, когда мама эмоционально разрывается между ролью матери и ролью востребованного специалиста. Рассмотрим работающих мам, которые живут с внутренним конфликтом. А все ли я сделала правильно? А может быть, надо было бы все-таки идти в декрет? Как это скажется на ребенке?

При этом она чувствует вину за то, что ей нравится быть востребованным специалистом. Желание заниматься личным развитием спорит с переживаниями о том, хорошая ли она мать, если пропустила первый шаг или первое слово, если ее ребенок много времени проводит с няней или бабушками или рано пошел в садик.

Допустим, что у нее есть каждый день час перед сном, который она проводит с ребенком и он мог бы быть ресурсным для обоих, если бы не чувство вины. И в этом контексте у ребенка действительно могут проявляться психосоматические реакции для того, чтобы привлечь внимание мамы к базовым вещам, которые должен получить каждый малыш — любви, заботе и безопасности.

Что делать?

Мамам, попавшим в ловушку чувства вины необходимо осознать — важно не количество часов, проведенных с ребенком, а их качество. Ребенку не нужно быть с мамой 24/7, но то время, которое есть надо проводить хорошо, это в том числе будет снижать тревогу матери.

Даже час может быть ярким, запоминающимся и насыщенным, если мама не измучена чувством вины и в этот момент находится в контакте со своим ребенком.

К счастью, с таким запросом женщины часто обращаются за психологической помощью, и в данном случае психолог действительно может хорошо помочь.

Как лечат детскую психосоматику

Если мама замечает взаимосвязь между своим психоэмоциональным состоянием и появлением симптомов у ребенка, если ребенок болеет слишком часто и подолгу не может выздороветь — можно заподозрить психосоматическую составляющую. Все дети много болеют, так как с большинством вирусов встречаются впервые, и таким образом вырабатывают иммунитет, поэтому под частыми ОРВИ мы понимаем более 10 случаев в год и частые осложнения. На психосоматику могут указывать не только затяжные ОРВИ, но и кожные высыпания, нервный кашель, аллергия — какой именно симптом появляется в ответ на стресс неизвестно. Поэтому смотреть в сторону психосоматики стоит, когда болезни случаются часто, трудно проходят, плохо поддаются лечению, не имеют конкретных физиологических причин и часто совпадают с периодами стресса у мамы.

Но независимо от происхождения болезни психосоматического или соматического начинать лечение нужно с похода к врачу-педиатру. Сначала врач, потом психолог — правильная последовательность.Лечением психосоматических реакций со стороны психики занимаются клинические психологи, которые имеют специализацию в психосоматике.

В случае с психосоматической реакцией у ребенка до 4-5 лет психолог будет работать именно с матерью. Когда спокойнее становится мама, лучше становится и ребенку.После этого возраста работа ведется как с мамой, так и с ребенком у детского психолога.