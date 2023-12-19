Как желание быть идеальной матерью сказывается на здоровье ребенка: объясняет психолог
Каждая мама, уже на этапе беременности, слышала фразу от врачей: «Не нервничайте, это вредно для ребенка». Но эта фраза касается не только периода беременности, она актуальна пока ребенок тесно связан с мамой. Как психологическое состояние матери влияет на здоровье ребенка рассказала клинический психолог, руководитель Института психосоматики ЭВИРА Юлия Соль.
Детская психосоматика
Психосоматической реакцией называют физические симптомы болезни, вызванные психологическим состоянием. Когда человек долго живет в состоянии внутреннего конфликта, например по типу «не хочу, но надо», переходящего в ощущение бессилия, беспомощности и высокой степени неопределенности, психика не справляется с напряжением и оно частично или полностью уходит в тело. Этот процесс — своеобразная «защита» организма, попытка заставить человека наконец позаботиться о себе.
Не секрет, что эмоциональная связь между мамой и ребенком особенно сильная и устойчивая до 5-7 лет, когда влияние внешнего мира значительно меньше, чем влияние семьи.
Если у взрослого психосоматические реакции появляются в ответ на его собственный внутренний конфликт, то ребенок может реагировать на состояние матери, а также семейной системы в целом.
Это могут быть даже привычные проблемы, с которыми сталкиваются большинство семей. Например, длительный когнитивный диссонанс, когда мама говорит одно, а папа другое и ребенок не понимает кого слушать, потому что оба родителя являются авторитетами.
Ребенок, к сожалению, не может выбирать как ему реагировать на травмирующую ситуацию, на данном этапе его основная психическая задача — ощущать себя в безопасности и быть любимым. Если какие-то важные критерии безопасности, заботы и любви нарушены, то ребенок будет привлекать к себе внимание, чтобы получить любовь и заботу. Иногда это, к сожалению, происходит через болезни: атопический дерматит, который не связан с питанием, нервный кашель, крапивница, астма, частые и затяжные ОРВИ.
Выделяют два состояния матери, которые могут быть причиной детской психосоматики: навязчивое желание быть идеальной матерью, состояние слишком занятой мамы, у которой нет возможности полноценно посвятить время ни материнству, ни работе, она разрывается между разными ролями и сложно переживает такой внутренний конфликт.
Давайте поговорим о каждом из этих сценариев отдельно.
Материнский перфекционизм
Каждая мама хочет окружить своего ребенка заботой и любовью. Но проявления этих чувств у разных женщин могут сильно отличаться. Для кого-то проявление заботы — это обеспечить ребенку четкий режим (сон, еда, развитие и т.д.), кому-то будет важно сделать упор на досуг и путешествия, тут вариантов множество. Но бывает, что в желании окружить ребенка заботой у мамы может развивается повышенная тревожность. Повышенная тревожность — это состояние, когда человек пытается предугадать опасности, даже если для них пока нет предпосылок, часто переживает все ли он сделал правильно, все ли предусмотрел. У мам с маленькими детьми фокус внимания конечно на возрастном развитии чада: когда перевернулся, пополз, пошел, заговорил, выучил цифры/буквы, начал считать и писать и т.д. Особенно если малыш первенец.
Тут можно добавить состояние повышенного перфекционизма у женщины, когда все должно быть идеально не только у ребенка, но и дома, в семье, а иногда и на работе. И вот мы получаем состояние внутреннего конфликта по типу «надо, но не могу».Маме бы отдохнуть, но ужин сам себя не приготовит, посуда сама себя не помоет и даже не запрыгнет в посудомойку, игрушки не найдут свои места в ящиках, платежи сами себя не оплатят и многое само собой не сделается.
Что делать?
Принять тот факт, что идеальной матери не существует. Есть только любящая и заботливая, но чтоб на эти состояния были ресурсы, мама должна быть счастливая и отдохнувшая. Важно научиться отслеживать свое психоэмоциональное состояние, проговаривать его честно себе, прописать в дневнике. Детализировать, на что уходят ресурсы, и подумать как их можно восполнять. Определить что и как можно делегировать или как сократить обязанности. А если состояние не удается урегулировать самостоятельно обратиться к психологу.
Занятая мама
Сразу стоит оговориться, что само по себе стремление женщины заниматься карьерой не вредит ребенку. Не все женщины испытывают чувство вины по поводу того, что не были в декрете, и это тоже нормальная ситуация. Проблема возникает тогда, когда мама эмоционально разрывается между ролью матери и ролью востребованного специалиста. Рассмотрим работающих мам, которые живут с внутренним конфликтом. А все ли я сделала правильно? А может быть, надо было бы все-таки идти в декрет? Как это скажется на ребенке?
При этом она чувствует вину за то, что ей нравится быть востребованным специалистом. Желание заниматься личным развитием спорит с переживаниями о том, хорошая ли она мать, если пропустила первый шаг или первое слово, если ее ребенок много времени проводит с няней или бабушками или рано пошел в садик.
Допустим, что у нее есть каждый день час перед сном, который она проводит с ребенком и он мог бы быть ресурсным для обоих, если бы не чувство вины. И в этом контексте у ребенка действительно могут проявляться психосоматические реакции для того, чтобы привлечь внимание мамы к базовым вещам, которые должен получить каждый малыш — любви, заботе и безопасности.
Что делать?
Мамам, попавшим в ловушку чувства вины необходимо осознать — важно не количество часов, проведенных с ребенком, а их качество. Ребенку не нужно быть с мамой 24/7, но то время, которое есть надо проводить хорошо, это в том числе будет снижать тревогу матери.
Даже час может быть ярким, запоминающимся и насыщенным, если мама не измучена чувством вины и в этот момент находится в контакте со своим ребенком.
К счастью, с таким запросом женщины часто обращаются за психологической помощью, и в данном случае психолог действительно может хорошо помочь.
Как лечат детскую психосоматику
Если мама замечает взаимосвязь между своим психоэмоциональным состоянием и появлением симптомов у ребенка, если ребенок болеет слишком часто и подолгу не может выздороветь — можно заподозрить психосоматическую составляющую. Все дети много болеют, так как с большинством вирусов встречаются впервые, и таким образом вырабатывают иммунитет, поэтому под частыми ОРВИ мы понимаем более 10 случаев в год и частые осложнения. На психосоматику могут указывать не только затяжные ОРВИ, но и кожные высыпания, нервный кашель, аллергия — какой именно симптом появляется в ответ на стресс неизвестно. Поэтому смотреть в сторону психосоматики стоит, когда болезни случаются часто, трудно проходят, плохо поддаются лечению, не имеют конкретных физиологических причин и часто совпадают с периодами стресса у мамы.
Но независимо от происхождения болезни психосоматического или соматического начинать лечение нужно с похода к врачу-педиатру. Сначала врач, потом психолог — правильная последовательность.Лечением психосоматических реакций со стороны психики занимаются клинические психологи, которые имеют специализацию в психосоматике.
В случае с психосоматической реакцией у ребенка до 4-5 лет психолог будет работать именно с матерью. Когда спокойнее становится мама, лучше становится и ребенку.После этого возраста работа ведется как с мамой, так и с ребенком у детского психолога.
Количество сеансов определяется индивидуально на первой диагностической встрече. Приведу пример из личной практики. Однажды я работала с мамой, чей ребенок страдал сильным атопическим дерматитом, который плохо поддавался лечению. В процессе терапии выяснилось, что мама стремилась во всем достичь идеала: предъявляя высокие требования к чистоте дома, к организации семейного досуга, к собственной внешности, кроме того, старалась угодить сварливой свекрови. Уже с рождением малыша планка была настолько завышена, что к первому году его жизни мама выгорела. Ей хотелось почаще сбегать в тишину и покой, но чувство вины не покидало ее ни на минуту. Это может показаться удивительным, но после пяти сеансов работы с мамой, кожа малыша начала постепенно успокаиваться. Такой сильный эффект имеет психологическое состояние мамы на здоровье ребенка. Берегите себя!