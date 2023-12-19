Врач рассказал, как быть родителям при странностях в поведении ребенка

Вырастет, и все пройдет — принцип, которым руководствуются многие родители при странностях в поведении ребенка. Однако специалисты с таким подходом категорически не согласны. Что делать родителям, столкнувшимся с вызывающим беспокойство поведением малыша, объяснил врач-психиатр Василий Шуров в беседе с порталом News.ru.

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«Родители часто не обращаются к психиатру, потому что деточку любимую поставят на учет или еще что-то сделают — миллион страхов. Первый раз на учет к психиатру детей не ставят, это старая пугалка!» — говорит эксперт.

По словам врача, родителям не стоит бояться вести детей к специалисту при любых странностях в поведении.

Мамам и папам, которые опасаются постановки на учет, можно обращаться к частным психиатрам или ходить на платные приемы в государственной клинике на условиях анонимности. Врач уверен, что своевременное обращение за помощью защитит здоровье ребенка. Для начала и вовсе можно воспользоваться услугами психолога, который и скажет, нужен ли в данном случае психиатр.