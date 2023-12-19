Ученые нашли связь между группой крови женщины и способностями ее ребенка
Ученые выяснили, женщины с какой группой крови имеют больше шансов стать матерями гениев. По данным генетиков из Стэнфорда, это женщины с первой группой крови.
Правда, они объяснили, что такая статистика объясняется тем, что женщины с первой группой реже беременеют. В то же время, генетики установили, что дети с крепким иммунитетом от таких матерей действительно рождаются чаще.
У матерей с четвертой группой крови чаще рождаются дети-спортсмены, а со второй – предрасположенные к критическому мышлению. Дети, рожденные от родителей с третьей группой – более творчески развиты и чувственны, уточнили творчеству и чувственности, сообщает Planet Today, ссылаясь на издание Thuvienpc.