Ученые нашли связь между группой крови женщины и способностями ее ребенка

Ученые выяснили, женщины с какой группой крови имеют больше шансов стать матерями гениев. По данным генетиков из Стэнфорда, это женщины с первой группой крови.

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Правда, они объяснили, что такая статистика объясняется тем, что женщины с первой группой реже беременеют. В то же время, генетики установили, что дети с крепким иммунитетом от таких матерей действительно рождаются чаще.