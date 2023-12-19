Родителям рассказали, почему маленькие дети могут есть снег

Маленькие дети могут есть снег из-за железодефицитной анемии или копируя сверстников, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что в первом случае ребенок также может есть мел.

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Но сам по себе снег в тех количествах, какое обычно детям «вкусно» вреда не принесет. Стоит только задуматься, почему ребенок это делает. Копирует других детей? Хочет пить? Как вариант — это может быть признаком железодефицитной анемии, при которой могут меняться вкусы и появляться желание есть что-то не съедобное, например, мел или снег, — добавила Чиркова.

По ее словам, гипотетически, значительное количество снега, заглатываемое большими порциями, может переохладить горло и снизить местный иммунитет «и тогда, если рядом с маленьким снегоедом окажется больной ребёнок, то вероятность заразиться у лакомки будет выше».

Есть снег в городе не надо ни детям, ни взрослым. Здесь много автомобилей, разных предприятий, а так же коммунальные службы с реагентами. Поев такого снега можно получить отравление, а, если снег загрязнён выделениями животных, есть риск заболеть различными инфекциями. Но вероятность того, что ребенок станет есть такой снег — практически равна нулю, — подчеркнула Чиркова.

Медик добавила, что детей привлекает исключительно белоснежный свежий снег, от которого эффект такой же, как от мороженного или холодного лимонада. По ее словам, если ребенок здоров и у него нет хронических заболеваний верхних или нижних дыхательных путей, это никак не повлияет не здоровье.