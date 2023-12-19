Детская новогодняя вечеринка обойдется нижегородцам в 12,5 тысячи рублей

Полноценная новогодняя детская вечеринка обойдется нижегородским родителям в среднем в 12,5 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Авито Услуги». Значительно дороже будет в Москве (от 19 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (от 14 тысяч рублей). Стоимость может варьироваться в зависимости от числа детей и их предпочтений, а также пожеланий родителей.

Согласно данным аналитиков «Авито Услуги», в декабре 2022 года спрос на организацию детских праздников вырос в регионе на 15%. В Нижнем Новгороде средняя стоимость услуг ведущего детского праздника начинается от 2 000 рублей за час работы, включая разработку концепции мероприятия.

Москва и Сочи предлагают самые высокие цены (от 3 000 рублей). Родители также заказывают аниматоров в образе популярных персонажей, и спрос на них в Нижнем Новгороде вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Аренда или пошив новогодних костюмов стоит от 1 500 рублей за сутки проката или от 2 000 рублей за пошив. Популярными образами являются костюм Тора, медведя и Маши из мультсериала «Маша и Медведь» (0+).

Спрос на организацию кейтеринга к Новому году в Нижнем Новгороде вырос на 108%. Исполнители предоставляют услуги от 900 рублей на человека, а меню может включать в себя как закуски, так и горячее. Организация подарочных наборов для детского праздника стоит от 400 рублей за штуку, но возможны скидки при крупных заказах.

Для сохранения воспоминаний о празднике родители могут нанять фотографа, и спрос на их услуги в Нижнем Новгороде увеличился на 16%. Стоимость работы начинается от 2 000 рублей за мероприятие и может увеличиваться в зависимости от сложности заказа.