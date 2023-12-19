Большинство россиян выбирают для детей спортивные секции

Новое исследование показало, что большинство россиян (71%) отдают своих детей в спортивные секции.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Профилум».

Также среди респондентов пользуются популярностью языковые (38,5%) и технические кружки (33%). В художественные секции отдали своих детей 29% опрошенных родителей, в музыкальные — 25%.

Сами же школьники седьмых — девятых классов в 20% случаев хотели бы посещать творческие кружки. Спортивные секции отметили — 16%. Курсы, связанные с IT и digital-профессиями, выбрали 9% опрошенных подростков.