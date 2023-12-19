Россияне рассказали, какие кружки выбирают для детей

Самые популярные кружки – спортивные секции, их посещают 71% детей опрошенных родителей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Профилум". Далее по популярности следуют языковые и технические кружки – 38,5 и 33% соответственно. Следом идут художественные (29%) и музыкальные секции (25%). Среди опрошенных школьников 7–9-х классов 20% хотят посещать творческие кружки и 16% – спортивные секции. Помимо этого, учеников интересуют курсы бизнеса и управления. Меньше учеников увлечено IT и digital-профессиями, а также психологией, экономикой и социологией – эти направления выбирают 9%. По данным исследования, 75% опрошенных родителей выбирают кружки, исходя из интересов ребенка. Среди них 40% считают, что эти занятия развивают навыки и знания, которые понадобятся во взрослой жизни и в будущей профессии ребенка. Около 56% родителей выбрали для детей кружки, улучшающие здоровье и физическую выносливость. 29% отдают приоритет секциям, которые полезны для развития кругозора, – вокал, языки, живопись. Только 31,5% опрошенных родителей, дети которых еще не определились с профессиональным будущим, выбирают кружки, исходя из интересов ребенка. Однако 52% этих родителей хотят отправить своих детей на факультативы, которые могут пригодиться в будущей профессии. Почти 80% родителей школьников, которые уже выбрали профессию, отдают ребенка в кружки, учитывая его предпочтения. Как рассказал сооснователь, директор по разработке и исследованиям "Профилум" Виталий Алтухов, у 68% родителей, которые не стали учитывать желания детей при выборе кружков и секций, возникла проблема карьерного самоопределения ребенка. "Исследование наглядно показывает, что для выбора будущей профессии родителям важно поддерживать широкий круг интересов у своего ребенка, даже если сами взрослые не всегда разделяют их значимость", – отметил он. По данным опрошенных родителей, 50% детей не определились с будущей профессией, несмотря на то что они мотивируют выбор допкружков получением навыков для будущей профессии. И только 16% родителей не знают о планах своего ребенка. Из исследования также следует, что около 30% российских школьников занимаются факультативами больше шести часов в неделю, а 14% из них – свыше восьми часов. Чаще всего они занимаются 4–6 часов в неделю, рассказали 29% родителей. И 28% отметили, что допзанятия проходят от двух до четырех часов. Почти 87% родителей хотят увеличить количество кружков к уже посещаемым детьми. Чаще всего они рассматривают: технические и IT-кружки – 44%; занятия иностранным языком – 28%; спортивные секции – 23%; финансовую, карьерную или цифровую грамотность – по 19%. По данным исследования, среди детей, которые знают, где хотят работать в будущем, наиболее популярны IT-направления (18%), творческие профессии (кино и музыка) выбирают 8%, дизайн – 6%. 45% родителей сказали, что выбранное ими направление лучше всего подходит увлечениям ребенка. И лишь 15% опрошенных признались, что их ребенок выбрал будущую профессию самостоятельно. Ранее подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, что родители должны мотивировать ребенка при выборе профессии. По ее словам, нужно предоставить выбор ребенку, не прибегать к манипуляциям и обращаться к его взрослому началу. Еще она рекомендовала познакомить подростка с представителями разных профессий или помочь получить ему практический опыт.