Что подарить мужчине на Новый год

Многих мужчин сложно найти в магазине, а у многих женщин нет времени сидеть и думать о том, что сильному полу подарить. Папа, который говорит, что любой подарок хорош. Муж, у которого всё есть. Парень, которому всё нравится. Брат, которому трудно угодить. Давал ли хоть один мужчина когда-нибудь прямой ответ, чего он хочет на самом деле? Никаких списков, никаких временных рамок, никаких желаний. Но мы, вот уже который год, будем вашей палочкой-выручалочкой, и поможем каждому из вас с нашей подборкой из очень классных подарков для мужчин, которые идеальным образом впишутся под новогоднюю ёлку.

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Наушники

Мы пока не знаем ни одного человека, который бы не слушал музыку/подкасты/новости/передачи и что там ещё можно слушать во время пробок, пробежек, тренировок, завтрака, раздумий и прочих активных и не очень действий. Поэтому наушники — один из самых классических, но от того не менее желанных подарков для всех вообще и мужчин в частности. А что, если это будут наушники со студийным звучанием, сдвоенным микрофоном с особой технологией для кристально чистой передачи речи и кучей технологических примочек? Уверены, в какой-то момент эти наушники окажутся и на ваших ушах.

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Кеды

Ещё один довольно классический подарок, которого точно много не бывает! Даже если это будут 105-е кеды в гардеробе мужчины, которому вы дарите подарок, — такие кеды, как сапоги из известного фильма — «надо брать!». Дышащая и водонепроницаемая мембрана защитит от ветра и дождя, стелька с функцией памяти формы стопы, высокотехнологичная резина подошвы и очень клёвый внешний вид. Вы уже себе тоже такие хотите?

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Портативный проектор

Для кино- и игроманов отличным подарком станет портативный проектор. Объёмный звук, угол наклона 180⁰ (и размещайте проекцию на любой поверхности), автоматическая настройка и оптимизация проекции, функция Smart TV — в общем, очень крутой и гаджет, и подарок.

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Утяжелённое одеяло

Мужчина, которому вы ищете подарок, мучается от плохого сна? Это потому, что у него нет утяжелённого одеяла, которое снимает стресс! Это, конечно, не точно (врач в помощь), но просто поверьте, что утяжелённые одеяла (вес 6 или 9 кг) делают сон поистине волшебным — оно повышает уровень серотонина и мелатонина, делает сон глубоким, полноценно расслабляет и восстанавливает.

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Умная кружка

Благодаря этой терморегулирующей кружке каждая чашка утреннего кофе теперь будет горячей в течение полутора часов. Потому что только садисту нравится холодный кофейный осадок.

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Стаканы

Вообще, стаканы, бокалы, рюмки, графины, кувшины и всякое такое прочее для крепких и не очень напитков — идеальный подарок. Главное, чтобы это было очень качественное (хрусталь вам в помощь), красивое и под стать тому любимому напитку мужчины, которому вы ищете подарок.

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Джемпер из ультрамягкого кашемира

Отборная пряжа, классический стиль, ультрамягкий кашемир, контрастные цвета — идеальный подарок, которым точно побалуете своего мужчину.

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Умный ночник

Умных ночников, конечно, великое множество, но нам ведь нужен необычный, правда? Идеальный вариант — со стабилизированным мхом!

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Электрическая печь для пиццы

Мужчина, которому вы ищете подарок, обожает готовить или ещё не определился с хобби? Вот вам идея: приготовление невероятно вкусной пиццы на камне — будь то на балконе в квартире или на заднем участке дома. А такая электрическая печь, которая за 90 секунд приготовит 12-дюймовую пиццу, ему точно в этом станет лучшем другом и помощником!

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Для души и тела

Ну а если вы считаете, что лучше подарок, — это парфюм, крем для/после бритья, уходовые средства для волос и кожи, то тогда вам в помощь огромные он- и оффлайн магазины, где можно набрать хоть целую корзину таких полезностей.