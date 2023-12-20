Заработала горячая линия Деда Мороза

Горячая линия Деда Мороза открыта уже во второй раз. Данный проект реализован дочерней компаний ПАО "Ростелеком" "Ростелеком Контакт-центр" при участии Почты России и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, разгадать зимние загадки и оставить пожелания Деду Морозу. В 2022 г. в ходе горячей линии было обработано более 32 тыс. звонков.

Горячая линия будет работать в круглосуточном режиме до 29 декабря. Звонки на нее бесплатны.

"Родные мои! Наступает самое волшебное время в году. Время загадывать самые сокровенные желания, делать добрые сюрпризы для близких, время для теплых встреч и удивительных событий. Пусть Новый год принесет вам удачу, крепкое здоровье, пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка. С наступающим главным зимним праздником, чудесного новогоднего настроения!", — сказал Дед Мороз.