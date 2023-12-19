Гаджиев рассказал, что обязаны сделать родители, чьи дети смотрят «Слово пацана»

«Смотрел ли я фильм? Да. Негативный эффект от просмотра переоценён. Никто ни в какие банды не соберётся, так всё и останется на уровне популярности формулировок типа «чушпан». И то на время. Сегодня законы в стране просто уже работают по-другому. И ценности другие. ...



Жалею о чём-то? Нет! Ведь мы сегодняшние, крепкие и опытные, дети своего времени, не были бы такими, если бы не испытания тех времён. Но, знай наши родители о том, что на нас тогда влияло, возможно, успели бы вовремя принять меры и спасти жизни и судьбы многих из моих ровесников. ...



Так что если вы родитель и ваш ребёнок посмотрел «Слово пацана», то ваша обязанность объяснить ему, что в фильме показано не «как надо», а «как не надо», — написал Гаджиев на своей странице в социальных сетях.