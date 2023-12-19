Гаджиев рассказал, что обязаны сделать родители, чьи дети смотрят «Слово пацана»
Известный промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу популярного российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Гаджиев признался, что не согласен с мнением тех, кто заявляет, будто сериал может как-то негативно повлиять на молодёжь. При этом Камил посоветовал родителям, чьи дети смотрят «Слово пацана», объяснить им, что не всё в проекте режиссёра Жоры Крыжовникова показано с правильной стороны.
«Смотрел ли я фильм? Да. Негативный эффект от просмотра переоценён. Никто ни в какие банды не соберётся, так всё и останется на уровне популярности формулировок типа «чушпан». И то на время. Сегодня законы в стране просто уже работают по-другому. И ценности другие. ...
Жалею о чём-то? Нет! Ведь мы сегодняшние, крепкие и опытные, дети своего времени, не были бы такими, если бы не испытания тех времён. Но, знай наши родители о том, что на нас тогда влияло, возможно, успели бы вовремя принять меры и спасти жизни и судьбы многих из моих ровесников. ...
Так что если вы родитель и ваш ребёнок посмотрел «Слово пацана», то ваша обязанность объяснить ему, что в фильме показано не «как надо», а «как не надо», — написал Гаджиев на своей странице в социальных сетях.