Как помочь детям делать всё быстрее

Иногда кажется, что дети намеренно делают всё медленно — из-за этого вы постоянно опаздываете, отменяете встречи и вечно злитесь. Даже в пути ребёнку нужно обязательно притормозить, чтобы погладить соседского пёсика, пройтись на цыпочках по бордюру, поправить обувь и даже останавиться, чтобы понюхать розы на клумбе. К тому же, бывают сонные и вялые дети-совы, которые просыпаются по сто лет и ходят вялыми всё утро. А вас всё это раздражает: в современных мегаполисах нельзя позволить себе ни минуты промедления.

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Тлум.Ру рассказывает, что делать, если дети всё делают очень медленно и как не раздражаться от этого.

Почему дети такие медленные?

Стадия «медлительности» обычно совпадает с началом посещения дошкольного учреждения или детского сада. Дети с невнимательностью, тревогой и те, кто легко расстраивается или разочаровывается, особенно склонны к неторопливости. Конечно, медленное движение также является отличным способом для большинства детей получить немного контроля и родительского внимания. Безделье становится для ребенка способом привлечь взрослых или устроить пассивную истерику. Оно также может быть результатом отвлечения.

И хотя для родителей нормально расстраиваться или откровенно злиться (а потом чувствовать себя виноватыми), чем больше вы сохраняете позитивный тон, тем большего успеха вы добьётесь в ускорении детских процессов. Счастливые моменты укрепляют привязанность, привязанность создает безопасность, а безопасность порождает желание в конечном итоге работать вместе.

Так как же помочь детям стать быстрее?

Поддержание последовательного распорядка дня — лучший способ облегчить переход к быстрой жизни и сократить количество замечаний, которые вам придётся делать. Знание того, что будет дальше, создаёт внутреннее чувство времени, которое помогает детям чувствовать, что жизнь безопасна и предсказуема.

Большая ошибка родителей — говорить детям, что у них есть пять минут, а потом добавлять ещё пять минут. И ещё. Если вы находитесь в помещении, можно выключить свет, чтобы дать ребёнку понять, что время истекло. Вы также можете попробовать установить таймер во время завтрака, чтобы он сигнализировал, когда пора собираться, но с этим стоит быть осторожнее — главное не ставить слишком маленький промежуток времени на еду, чтобы не выработать у ребёнка нездоровые пищевые привычки.

Если вашему ребёнку нужен целый час, чтобы полностью проснуться, дайте ему это. Накануне вечером помогите ему отвлечься от дел, например, отправьте ребёнка принять душ, соберите рюкзак и выберите вместе одежду на утро, чтобы ускорить процесс.

Что делать, если ребёнок не хочет просыпаться? Свет — это естественный будильник нашего тела, он посылает сигналы о том, что пора просыпаться. Поэтому, прежде чем попытаться разбудить ребёнка, откройте жалюзи и включите свет, чтобы естественная реакция подействовала в вашу пользу. Включите весёлую музыку. Вашему сонному и вялому ребёнку это, вероятно, не понравится, потому что это мешает ему спать дальше, но в этом-то и весь смысл, верно? Выбирайте песни, которые ему по душе, чтобы его реакция по возможности оставалась положительной.

По дороге в школу или детский сад можно устроить гонку: кто доберётся до следующей автобусной остановки быстрее? Кто первым достигнет угла дома? Тут тоже важно не забывать о правилах безопасности — соблюдать их нужно даже на пешеходных тротуарах.

Научитесь немного отпускать ситуацию и позвольте детям пережить естественные последствия своей медлительности — но только если они пока не ходят в школу, где уже учителя их могут наказать. Если ребёнок не может определиться с нарядом и тянет с этим, пускай идёт в садик в пижаме. Если же он забыл дома рюкзак, и там не было ничего важного — не возвращайтесь за ним.

Вы и сами можете устанавливать последствия. Если вы хотите быть уверенными, что ребёнок выйдет за дверь в назначенное время, вам могут помочь определённые правила, если он этого не сделает. Если он знает, что вы запретите им пользоваться телефоном или смотреть телевизор, если он опоздает, это может мотивировать его приходить вовремя.