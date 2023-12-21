Символы семейного праздника: инженер-технолог ПО «Маяк» коллекционирует и реставрирует елочные игрушки

Сегодня в России бум на стеклянные елочные игрушки. Их дарят на праздники близким, передают по наследству. К стеклянным игрушкам относятся как к произведениям искусства, коллекционируют их. Инженер-технолог ПО «Маяк» Анна Дементьева коллекционирует формовые игрушки из стекла 15 лет. В ее коллекции более 250 игрушек из Польши, Германии, США, но больше всего игрушек - российского производства. Анна Дементьева – уроженка Нижнего Новгорода. После окончания Института ядерной энергетики и технической физики в 2016 году приехала в Озерск, чтобы работать по специальности. Анна трудится в отделе охраны окружающей среды и экологической безопасности и является специалистом в области нормирования выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух. Понимание сложности технологических процессов изготовления игрушек и их праздничность вдохновили Анну на серьезное отношение к в общем-то привычным атрибутам новогодних елок. «Можно долго наблюдать, как стеклодув работает со стеклом в пламени горелки. Это волшебство! Чтобы научиться чувствовать стекло, требуются годы. А какая тонкая работа художников! Какая детальная прорисовка персонажей у признанных мировых производителей игрушек!» – Анна показывает нам игрушки нижегородской фабрики «Ариель». Вот Скоморохи: на их румяных лицах прорисованы даже веснушки. У Царя на пальце красуется перстень. А вот кролик из коллекции «Алиса в стране чудес» с нежно-розовыми ушками: на них даже пушинки можно заметить! Ну не чудо ли? А Червонная королева в жемчугах, а обаятельная улыбка Чеширского кота – это характеры. Кажется, что они вот-вот оживут и заговорят. Каждую игрушку можно рассматривать и восхищаться красотой, тонкой работой нижегородских стеклодувов и художников. Как рассказали в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», в коллекции Анны Дементьевой есть и старые советские игрушки: наборы «Золотая рыбка», «Чиполлино», «Золотой петушок», множество других сказочных персонажей, а также шишки, ракушки, фрукты, музыкальные инструменты... Конечно, полвека для них не прошли бесследно: где-то появились сколы, где-то от времени краска сошла. Анна реставрирует их до первоначального вида или придает современный образ. Как инженер-технолог и коллекционер со стажем она тщательно подбирает материалы и прорабатывает детали реставрации. Роспись акриловыми красками, акварелью, металлизированными красками – каждая технология имеет свои особенности. Восстановление игрушки с повреждением стекла – высший пилотаж. Есть у девушки экспонаты из более ранних эпох, чем советское время. Например, большой синий шар, купленный в антикварном магазине. «Предположительно, он был сделан в Германии в конце 19-го века, – рассказывает историю игрушки Анна. – Стекло толстое, шар тяжелый. Роспись ручная: пастушок играет на дудочке». Как истинный коллекционер-«елочник» Анна начала наряжать елку еще в ноябре - зеленая красавица при полном параде. Среди игрушек замечен восточный символ года – Дракон, да не один, а несколько – вполне себе симпатичные, миролюбивые дракоши. Рядом Витязь, Старичок-боровичок, Красная шапочка... Просто сказочная елка! «Елочные игрушки – это не просто символ Нового года и Рождества, – уверена Анна. – Это символ семейного праздника и желания подарить родному человеку немного волшебства. Каждая игрушка – это воспоминание о детстве, о счастливых минутах, когда мы с родителями наряжали елку. Знаете, мне кажется, что каждый блик новогодних огоньков, отражающихся в елочных игрушках, уходит в далекое будущее, в котором наши внуки вновь повесят эти игрушки на свои елки. Это и есть новое счастье, семейные традиции, заложенные нами сегодня».