До трех штук в сутки: Врачи назвали норму потребления конфет для детей

Совсем скоро наступит Новый год с его неизменными сладкими подарками. Однако, как отмечают врачи, разрешать детям есть сладости в неограниченном количестве, не стоит.

«Заметьте, речь идет именно про количество сахара, а где он будет - это не важно. Определение конкретного количества конфет для детей разного возраста должно учитывать общие рекомендации по потреблению сахара и особенности именно вашего ребенка: его состояние здоровья, питание, физическую активность и так далее», - отметила детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина в разговоре с "Известиями".

Врач сообщала, что детям в возрасте 2–3 лет можно съедать до 13 грамм сахара в день, что равняется примерно трем чайным ложкам. Для деток постарше - 4–8 лет – можно есть уже до 16 грамм сахара в сутки (четыре чайные ложки). Для возраста 9–13 лет потребление сахара можно увеличить до 20–25 граммов (5–6 чайных ложек), а для 14–18 лет - до 25–30 грамм (6–7 чайных ложек).

«Например, небольшая конфета может содержать около 4–6 г сахара, что означает, что детям дошкольного возраста лучше ограничиться одной такой конфетой в день, а для старших детей и подростков можно увеличить количество до двух-трех конфет в зависимости от их размера и содержания сахара», - объяснила Хайкина.