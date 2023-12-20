Совет законодателей займется в 2024 году вопросами поддержки семей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и развития сельских территорий будут приоритетными в работе Совета законодателей в 2024 году. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"У нас запланировано два заседания Совета традиционно на апрель и на конец года - это ноябрь-декабрь. Я озвучиваю только апрельскую повестку Совета законодателей, потому что он у нас базовый и приурочен к юбилейным датам парламентаризма. Тема - актуальные вопросы повышения рождаемости и поддержка семей с детьми", - сказал сенатор в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента 2024 год объявлен Годом семьи. "Мы эту повестку должны наполнить реальным содержанием, конкретными мерами, предложениями. Мы надеемся, что регионы включатся в эту повестку", - добавил Яцкин.