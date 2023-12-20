Психолог раскрыла способ справиться с нежеланием работать в конце года

С эмоциональным выгоранием и нежеланием работать и заниматься делами люди часто сталкиваются в конце года, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Мотева. Способ справиться с этой проблемой она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, фразу «Я больше не могу» многие произносят именно в конце года. «В погоне за максимальной эффективностью и достойным заработком человек истощает себя, выгорает и страдает. Информационная перегрузка, многозадачность, сверхурочные вызывают стресс, упадок эмоциональных и физических сил», — говорит Мотева.

Бороться с выгоранием можно, если осознать и назвать свое состояние вслух, рассказала она. «Например, [человек] говорит: "Я испытываю злость" — и сразу как бы отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности. Таким образом, он напоминает себе, что это лишь временное состояние, а не постоянная черта его личности», — объяснила психолог. Также, продолжила Мотева, нужно постараться понять, что привело к выгоранию, определить свои потребности и разрешить себе испытывать разные эмоции.

Кроме того, отметила психолог, важно найти баланс между работой и личной жизнью, сформировать здоровые привычки питания, нормализовать режим сна и добавить в свое расписание спорт. «В борьбе со стрессом подойдут абсолютно любые виды физической активности — прогулки, йога, плавание. Не стоит забывать и про хобби. Для предотвращения выгорания в дальнейшем также важно уделять внимание собственным потребностям, устанавливать границы в работе и находить способы релакса и восстановления», — объяснила психолог. Если это не помогает, она рекомендовала обратиться к специалисту.