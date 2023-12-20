Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жителей

Жительница Тюмени пожаловалась на группу подростков, которая собирается в одной из квартир ее подъезда. Об этом сообщает издание 72.ru, уточняя, что речь идет о доме на Олимпийской улице. "Собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят", - поделилась тюменка. Также женщина рассказала, что несовершеннолетние избили соседа и поцарапали во дворе машины. По словам тюменки, они не раз вызывала правоохранителей, но не дождалась реакции с их стороны. Собеседница издания отметила, что ее ребенок уже боится выходить в подъезд, потому что хулиганы "уверены в безнаказанности". В областном УМВД заявили, что установили личности нарушителей и проводят проверку.