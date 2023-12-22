Спортсменов из Восточного Дегунина ждут на тренировку по по фигурному катанию

22.12.2023. 24 декабря в районе Восточное Дегунино состоятся занятия по катанию на коньках для взрослых и детей. Об этом сообщили в руководстве проекта «Мой спортивный район». — Занятия подойдут для всех желающих от 10 лет: и для начинающих спортсменов, и тех, кто уже уверенно стоит на льду, — отметили организаторы. Занятия бесплатные. Адрес: Керамический пр-д., д. 71, корп. 1. Время: 17:30 – для взрослых и детей (10+), 18:45 – для взрослых и детей (10+), 20:00 – для взрослых (18+) Запись по ссылке: https://mosgorsport.timepad.ru/event/2683761/.