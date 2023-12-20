В Рязани трехлетний ребенок умер после лечения зубов

По данным ведомства, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в СУ СК по региону, 16 декабря после проведения хирургического лечения в стоматологической клинике Рязани мальчик в удовлетворительном состоянии в сопровождении родителей был отпущен домой, где состояние малыша ухудшилось, а 18 декабря ему вызвали скорую медицинскую помощь, врач которой констатировал смерть. "Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка", - говорится в сообщении.