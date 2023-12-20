ТАСС, 20 декабря. В Рязани трехлетний ребенок умер после лечения зубов в частной стоматологической клинике. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Рязанской области.
"В Рязани трехлетний мальчик умер после лечения зубов в частной стоматологической клинике. По данному факту следственными органами СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области доложить о ходе, результатах проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.
По данным ведомства, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в СУ СК по региону, 16 декабря после проведения хирургического лечения в стоматологической клинике Рязани мальчик в удовлетворительном состоянии в сопровождении родителей был отпущен домой, где состояние малыша ухудшилось, а 18 декабря ему вызвали скорую медицинскую помощь, врач которой констатировал смерть. "Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка", - говорится в сообщении.