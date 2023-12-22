Семье мальчика, упавшего с эскалатора в ТРЦ Благовещенске, выплатили 150 тысяч рублей

Суд поставил точку в деле мальчика, упавшего с эскалатора в крупном ТРЦ Благовещенска. Стороны пришли к компромиссу, который устроил всех.

Напомним, инцидент произошёл в торговом центре Благовещенска 13 ноября. Пострадавшему малышу оказали помощь медики. Как рассказали в следственном комитете Амурской области, ребёнок упал со второго этажа на первый. Мальчик получил травму, его доставили в больницу, сообщал портал 2x2.su.

По данным амурской прокуратуры, шестилетний ребёнок вместе с мамой находился на втором этаже торгового центра. В какой-то момент мальчик облокотился на перила двигавшегося эскалатора и упал вниз.

Спустя почти полтора месяца после происшествия Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда.

Суд установил, что ребёнок подошёл к эскалатору и стал с ним играть. В этот момент рукав его кофты зажало поручнем, мальчика потащило вниз, и он упал на пол первого этажа. Из-за инцидента ребёнок получил стресс, испытал боль, травмы ему лечили под наркозом.

Собственником помещений является коммерческая организация, именно она и должна была возмещать моральный вред, причинённый мальчику. Прокурор просил суд взыскать в пользу ребёнка 200 тысяч рублей.