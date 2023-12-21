С поезда Тюмень - Адлер госпитализировали более 100 детей
Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер. Их отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний.
«Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь", - сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что учреждение полностью готово к приему пациентов, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.