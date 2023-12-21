Психолог назвала способы помочь попавшему в плохую компанию ребенку

Что делать, если ребенок попал в плохую компанию, как в популярном сериале «Слово пацана», рассказала руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян. Способы помочь попавшему в плохое окружение ребенку она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Исраелян, узнать у ребенка, что у него проблемы, довольно сложно, поскольку далеко не всегда дети готовы делиться личными переживаниями и тревогами. О его окружении стоит задуматься, уточнила психолог, если он начинает много времени проводить вне дома, возвращается позже обычного, игнорирует существовавшие ранее правила. Кроме того, признаком плохой компании может быть то, что ребенок проявляет раздражительность и агрессивность, становится неразговорчивым и скрытным, не сообщает, что делает и с кем проводит время. У него падает успеваемость в школе, растет количество прогулов, ложь даже в мелочах становится нормой.

Часто, продолжила Исраелян, причина желания ребенка общаться с неблагополучными сверстниками кроется в том, что он не получает необходимой поддержки, не чувствует теплоту и любовь в семье и ищет их в дружбе. Сказаться также могут низкая самооценка, одиночество, авторитарный стиль воспитания со стороны родителей. «Родителям надо серьезно подойти к разговору с ребенком. В первую очередь важно дать понять, что вы не будете ругать его. Наоборот, вы поддержите его в любой ситуации, потому что его любите просто за то, что он ваш ребенок», — посоветовала психолог. Она подчеркнула, что давить на ребенка при этом нельзя, но важно ненавязчиво предложить свою помощь.

Если получилось узнать, откуда плохая компания появилась, можно переходить к конкретным действиям, однако сперва стоит посоветоваться с ребенком, поскольку он может бояться последствий со стороны новых друзей, подчеркнула Исраелян.

Если плохая компания появилась в школе, вначале стоит обсудить этот вопрос с учителем и администрацией школы. Если вопрос не решается, можно рассмотреть вариант перевода ребенка в другое учебное заведение. Если это «дворовая» компания, будет не лишним обратиться в полицию, чтобы специалисты обратили внимание на этот случай. И настоятельно рекомендуется обратиться к психологу (детскому психологу — самому ребенку и семейному психологу — всей семье или ребенку и родителю), чтобы помочь ребенку нетравматично выйти из этой ситуации Татьяна Исраелян психолог

Полезным, по словам Исраелян, будет обсудить с ребенком варианты выработки новых вариантов коммуникации со сверстниками и выяснить с психологом, какие навыки для этого необходимо приобрести. Она предложила отдать ребенка в кружок или секцию, чтобы там он научился постоять за себя, в театральный кружок, если необходим навык выступления на публике, коммуникативный тренинг, если нужно научиться говорить «нет» и выражать свое мнение.

Самое главное — проявлять понимание, искренне желать помочь, но делать это мягко, иначе ребенок будет напуган или раздражен. Окружите его любовью и заботой, чтобы он чувствовал себя любимым и в безопасности Татьяна Исраелян психолог