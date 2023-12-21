Минздрав: детей в тяжелом состоянии среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет

Российский Минздрав сообщил, что 86 детей, которые ехали на поезде Тюмень — Адлер, госпитализированы с симптомами ОРВИ. Об этом ведомстве заявило в своем Telegram-канале. Семеро юных пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести — у них повышенная температура. Состояние остальных — удовлетворительное, отметило ведомство. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Помимо этого еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно разместили в провизорном блоке больницы.